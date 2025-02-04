“البنك السعودي الأول” يسجل نموًا بنسبة 15% في صافي الدخل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت لبنى العليان، رئيسة مجلس إدارة «البنك السعودي الأول»، عن النتائج المالية للبنك للعام المالي 2024، وقد سجل «الأول» صافي دخل قدره 8.07 مليار ريال؛ بعد الزكاة وضريبة الدخل، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15 في المائة على العام الماضي. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 14.018 مليار ريال بنسبة 10 في المائة.

وقالت لبنى العليان: «نتائجنا المالية لعام 2024 تسلط الضوء على كفاءة توجهنا الاستراتيجي، الأمر الذي أثمر نمواً عالياً في نسب الإيرادات، وأداءً قوياً للقروض، وارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 16 في المائة. ومع وجود قاعدة مالية قوية، وقدرة على التمويل، واهتمامنا المستمر بالابتكار في (الأول)، فإننا لا نزال في وضع ممتاز لدعم عملائنا ومجتمعنا».

وارتفع صافي القروض والسلف إلى 259 مليار ريال؛ أو 20 في المائة على أساس سنوي، «ليصل إجمالي القروض إلى 266 مليار ريال. وقد تجاوزت محفظة الشركات بشكل ملحوظ 200 مليار ريال خلال شهر ديسمبر الماضي، لتبين بشكل قوي الدعم العالي لبرامج البنية التحتية لـ(رؤية المملكة 2030) ومدى تنوعها».

و«واصلت القروض العقارية للأفراد أداءها الممتاز بشكل استثنائي؛ مما ساهم في نمونا الإجمالي لتصل إلى 35 مليار ريال. وأيضاً ارتفعت محفظة القروض لدى (الأول) بالكامل بنسبة تزيد على 66 في المائة منذ بداية الاستراتيجية، مع تحسن كبير في حصتها بالسوق. وحافظ (الأول) على ريادته القوية في قطاع تمويل التجارة، ليشهد أيضاً نمواً متسارعاً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأضافت العليان: «توافقاً مع متطلبات السعودية بشأن الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية، ونظراً إلى ما جرى تحديده من قبل (البنك المركزي السعودي)، فقد أنشأ (الأول) قسماً مخصصاً يركز على الابتكار المالي، وقد أطلق وشارك في كثير من المبادرات التي أكدت على ريادته، مثل (عملة البنك المركزية) المخصصة للمؤسسات المالية، والحوسبة الكمومية، والخدمات المصرفية المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من التوقعات غير المؤكدة بشأن أسعار الفائدة والبيئة الاقتصادية الديناميكية، فإن استثماراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية تُمكننا من الاستفادة من الفرص الناشئة في السوق، لذلك نبقى متفائلين بشأن المستقبل وقدرتنا على تحقيق توقعاتنا على المدى المتوسط».

وتماشياً مع استراتيجية النمو الخاصة به، فقد «كثف (الأول) تركيزه على الابتكار، وتعزيز تجربة العميل، وتوسيع الخدمات الرقمية، لتكرَّم جهوده في هذا المجال ويتوج بجائزة (التميز في الابتكار – 2024) التي قُدّمت من قبل المجلة المرموقة (غلوبال ريفيو) والخاصة بالقطاع المصرفي والتمويل. كذلك توضح زيادةُ ناتج إجمالي الترويج في أعمال البنك ارتفاع رضا العملاء والخطوات المهمة التي اتخذناها لتحسين كفاءتنا التشغيلية».

واختتمت العليان تصريحها بالقول: «نتائجنا المالية القوية، وشراكاتنا الاستراتيجية، خصوصاً مع (إتش إس بي سي)، تجعلاننا نتمكن من الاستفادة من الفرص المستقبلية. كذلك أود أن أعرب عن امتناني لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا وجميع موظفي (الأول) على جهودهم المبذولة. كما أشكر حكومة السعودية والجهات التنظيمية لدينا على دعمهم الدائم، وأيضاً عملاءنا على ثقتهم بـ(الأول)».

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