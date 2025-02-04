شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الرسوم الأمريكية يتسبب في تراجع أسعار العملات المشفرة والان نبدء بالتفاصيل

حجم الفجوة في التراجع

19 دولارًا للعملة ميم

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العملات المشفرة بشدة قبيل سريان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من كندا والصين اليوم، في حين أرجأ تطبيق الرسوم على المكسيك لمدة شهر.وتراجع سعر عملة البتكوين الأشهر والأوسع تداولًا في العالم إلى أقل من 100 ألف دولار، بعد إعلان ترامب يوم السبت فرض رسوم على منتجات الدول الثلاث.كما تراجعت إيثريوم دوجكوينز وغيرها من العملات المشفرة الشهيرة بنحو 10% منذ إعلان ترامب فرض الرسوم. وتراجعت العملة ميم التي أطلقها الرئيس ترامب نفسه قبيل توليه منصبه الشهر الماضي.وقال جاريك هايلمان محلل أسواق العملات المشفرة إن هذه العملات المشفرة أكثر مخاطرة من البتكوين، "لكن المفاجأة هي حجم الفجوة في التراجع" بين هذه العملات.كان البيع الكثيف للعملات المشفرة يوم الاثنين جزءًا من أسباب الانخفاض العالمي في الأسواق المالية قبيل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب حيز التنفيذ.وحذر ترامب الأمريكيين من أنهم قد يشعرون ببعض الألم من الرسوم الجمركية، والتي قال إنها ستستحق الثمن لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.كما قال ليلة الأحد إن الرسوم على الواردات ستفرض بالتأكيد على الاتحاد الأوروبي وربما على بريطانيا أيضًا.وجرى تداول العملة ميم الخاصة بالرئيس ترامب اليوم بنحو 19 دولارًا للوحدة الواحدة، وهو ما يقل بنسبة 75% عن أعلى مستوى لها والذي سجلته بعد إطلاقها قبيل تنصيب ترامب.أما عملة ميم الجديدة الخاصة بميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي فقد تراجعت بنسبة أكبر، وفقدت نحو 90% من أعلى مستوى لها، ليجري تداولها حاليا بنحو 50ر1 دولار للوحدة الواحدة.