شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يسجل 3940 جنيها.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4- 2- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025، بعد ارتفاعات متتالية سجلها أمس الاثنين، متأثرا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ويترقب المستثمرون والمتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب فى مصر

سجل الذهب عيار 24 نحو 4502.75

سجل الذهب عيار 21 نحو 3940 جنيهات.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3377.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 31520 جنيها.

سجل الذهب عيار 14 نحو 2626.75

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.