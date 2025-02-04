شكرا لقرائتكم خبر عن للمصريين والأجانب.. تعرف على أسعار تذاكر ومواعيد زيارة متحف الفن الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد متحف الفن الإسلامي أكبر متحف للآثار الإسلامية في العالم، يعرض مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من مصر، الهند، الصين، الأندلس، الشام، الجزيرة العربية، شمال إفريقيا، وغيرها من بلاد العالم الإسلامي.

وذكرت وزارة السياحة والآثار أن فكرة إنشاء المتحف بدأت في عهد الخديوي إسماعيل عام 1869، وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1903.

تم إغلاق المتحف لتطويره عام 2003، وإعادة افتتاحه عام 2010. تضرر مبني المتحف وحوالي 179 قطعة من مقتنياته عام 2014، إِثر حادث تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة المواجهة له، حيث تم إغلاق المتحف والانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره.وقام رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بإعادة افتتاحه عام 2017.

يضم المتحف أكبر مجموعة لقطع أثرية من الفنون الإسلامية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، تنوعت موضوعاتها من فلك وطب وعمارة وغيرها، كما تنوعت مواد صناعتها من أعمال خشبية وقطع خزفية مزينة ومخطوطات، ويُعد مفتاح الكعبة الذي يرجع إلى العصر المملوكي من أهم كنوز المتحف.

أسعار تذاكر الزيارة:

للمصريين والعرب: 20 جنيها.

للطالب المصرى والعربي: 10 جنيهات.

للأجنبى: 340 جنيها.

للطالب الأجنبى: 170 جنيها.

مواعيد الزيارة:

من 9 صباحًا حتى 5 مساءً.