أكثر من 20 علامة تجارية تستعرض في تبوك فرصها الاستثمارية ضمن الجولة السادسة للامتياز التجاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - انطلقت اليوم بجامعة تبوك، أولى فعاليات جولة الامتياز التجاري في محطتها السادسة، التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وتستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 20 علامة تجارية تستعرض فرصها الاستثمارية في مختلف القطاعات، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية الداعمة والممكنة.

وتضمنت الفعاليات التي أقيمت بحضور محافظ الهيئة سامي بن إبراهيم الحسيني، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك عماد بن سداد الفاخري، العديد من الأنشطة والبرامج والورش المتخصصة.

وعُقدت ضمن أعمال اليوم الأول ورشة عمل بعنوان “الجوانب القانونية في الامتياز التجاري”، تلتها ورشة عمل بعنوان ” كيف تصبح وسيطًا معتمدًا في الامتياز التجاري”، واطلع بعد ذلك رواد الامتياز التجاري على قصة نجاح تخللتها العديد من المحاور والرؤى؛ ليتعرف بعد ذلك رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة في جلسة حوارية على البرامج والخدمات المقدمة للعلامات التجارية، وفرص التوسع والانطلاق بالامتياز التجاري بتبوك، لتختتم الجولة أعمالها بثلاث ورش عمل، تناولت منهجية بناء الأدلة التشغيلية للعلامة التجارية، وكيفية تسويق العلامة التجارية، والخدمات والمنتجات المقدمة من البنك السعودي الفرنسي.

من جهته، أكد مدير إدارة الامتياز التجاري في “منشآت” عدنان الفاضل أن الجولة تهدف إلى زيادة الوعي والثقافة حول الامتياز التجاري وجوانبه المختلفة، سواء القانونية أو التشغيلية أو التسويقية، إلى جانب التعريف بالخدمات والبرامج الداعمة للعمل في مجال الامتياز التجاري، التي تقدمها الجهات المُمكنة والداعمة، وتحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري واستعراض قصص نجاحه.

إلى ذلك، تواصل الجولة غدًا فعالياتها ببرنامج حافل يتضمن المزيد من الورش والجلسات الحوارية التي تهدف إلى تعزيز فهم رواد الأعمال لمفهوم الامتياز التجاري وتوسيع آفاقهم الاستثمارية.

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