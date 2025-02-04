غرفة المدينة المنورة تنظم لقاءً لمناقشة تحديات القطاع العقاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظّمت غرفة المدينة المنورة لقاءً خاصًا حول القطاع العقاري بمنطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن مبادرات اللجان القطاعية الموجّهة لخدمة قطاعات الأعمال، بحضور عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين والمهتمين بالقطاع.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على دور لجنة التطوير العقاري وأهدافها في دعم وتنمية القطاع، كما ناقش المشاركون سبل تعزيز دور اللجنة في تحفيز الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع وحصر المعوقات، مع تقديم الحلول المقترحة لتعزيز نمو السوق العقارية في المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع حجم التداول العقاري في المملكة بنسبة 12% خلال عام 2024، مما يعكس تزايد الفرص الاستثمارية في السوق العقارية، كما شهدت المدينة المنورة طفرة عقارية ملحوظة، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية في المنطقة 47.7 مليار ريال خلال عام 2024، بزيادة 324.7% مقارنة بعام 2023، الذي سجل قرابة 11.2 مليار ريال في قيمة الصفقات العقارية، ما يعكس الطلب المتزايد على الاستثمار العقاري في المدينة، خصوصًا في ظل التوسعات التنموية والمشروعات السياحية الكبرى.

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