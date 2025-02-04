شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أسعار الطاقة ترفع معدل التضخم في منطقة اليورو والان نبدء بالتفاصيل

التضخم في منطقة اليورو

أسعار الغذاء في أوروبا

أسعار الفائدة في أوروبا

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) في تقديراتها الأولية، أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل ارتفاعًا طفيفًا الشهر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.ومن غير المحتمل أن يؤدي هذا الارتفاع الطفيف إلى تراجع البنك المركزي الأوروبي عن المضي قدما في تخفيف سياسته النقدية.وبلغ معدل التضخم بلغ خلال يناير 5ر2% في حين كان المحللون يتوقعون استمراره عند مستواه في الشهر السابق وكان 4ر2% سنويا.في الوقت نفسه استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة عند مستوى 7ر2% دون تغيير عن ديسمبر.جاء ارتفاع معدل التضخم بشكل عام، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة خلال يناير بنسبة 8ر1% مقابل 1ر0% خلال ديسمبر.وتراجع معدل ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ إلى 3ر2% خلال الشهر الماضي مقابل 6ر2% خلال الشهر السابق.وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية غير الطاقة بنسبة 5ر0% في حين تراجع معدل تضخم أسعار الخدمات من 4% إلى 9ر3% خلال الفترة نفسها.وقال جاك ألين رينولدز المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إنه من المحتمل تراجع معدل التضخم الأساسي ليلامس مستوى 2% بحلول الصيف، مع احتمال انخفاضه عن هذا المستوى في النصف الثاني من العام الحالي.بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك آي.إن.جي، قال إن البنك المركزي الأوروبي يرى أن الاقتصاد في حالة ركود، وهو مقتنع تمامًا بأن التضخم أصبح الآن تحت السيطرة.ومع استمرار المخاطر التضخمية وتزايد حالة عدم اليقين، أصبح السؤال هو إلى أي مدى يمكن للبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة لإعطاء الاقتصاد مساحة أكبر للتعافي، بحسب كولين.وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار ربع نقطة مئوية.