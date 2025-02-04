شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات شهر يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "حديد عز" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر يناير الماضي، بحجم تداول بلغ 27.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.5 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 63.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 3.4 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة إي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 156.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 3.2 مليار جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول 33.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.5 مليار جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 299.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 2 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 161 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.64 مليار جنيه، ثم "مصر للألومنيوم" بحجم تداول 10.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.571 مليار جنيه، ثم "النساجون الشرقيون للسجاد"، بحجم تداول 59.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.531 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "مصر الوطنية للصلب-عتاقة"، بحجم تداول 267.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.489 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "جنوب الوادى للأسمنت" بحجم تداول بلغ 329.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.449 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 30010.62 نقطة، خلال جلسات شهر يناير الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.02% ليغلق عند مستوى 8551.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.28% ليغلق عند مستوى 11698.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 37365.35 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 10102.36 نقطة.