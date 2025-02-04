شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين بختام التعاملات.. وسعر الجنيه الذهب 31520 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 متابعة واسعة من المهتمين بحركة الأسعار، سواء من المستثمرين أو المقبلين على شراء المشغولات الذهبية، ويأتي ذلك في ظل الاهتمام المستمر بأسعار المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا للمستثمرين، إلى جانب ارتباطه بمواسم الشراء المختلفة، ومع ختام التعاملات، سجلت الأسعار المستويات التالية:

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 نحو 4502.75 جنيه

سعر الذهب عيار 22 نحو 4127.5 جنيه

سعر الذهب عيار 21 نحو 3940 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 نحو 3377.52 جنيه

سعر الذهب عيار 14 نحو 2626.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب 31520 جنيهًا



وتعتمد أسعار الذهب على عوامل مختلفة، أبرزها حركة الأسعار العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب في الأسواق المحلية، ويعد الذهب من الأصول التي تحظى باهتمام واسع، سواء من قبل المستثمرين الباحثين عن أداة للتحوط، أو من قبل المستهلكين الذين يتابعون تغيرات الأسعار لتحديد توقيتات الشراء.