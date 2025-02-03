“جازان للصناعات” و”توبيان” توقّعان اتفاقية بـ2 مليار ريال للاستزراع المائي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقّعت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية اليوم، اتفاقية استثمارية بحجم استثمار قارب ملياري ريال مع شركة نيوم للغذاء ” توبيان” وذلك على هامش المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية بالرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مشروع متخصص في استزراع الأحياء المائية وتعزيز صناعة الأغذية المستدامة بطاقة إنتاجية تقارب الـ 10000 طن متري في السنة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 120 فرصة عمل داخل المدينة، إضافة إلى دعم الأمن الغذائي المحلي والإقليمي عبر تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية.

وتسعى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى تعزيز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا رائد للاستثمار في قطاع صناعة الأغذية المستدامة، وذلك من خلال تبنّي أحدث التقنيات وتحقيق معايير عالية للجودة البيئية.

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