شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يكشف عن موعد محادثاته مع الصين بخصوص الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

محادثات أمريكا والصين بخصوص الرسوم الجمركية

الرسوم الجمركية لترامب على الصين

أهداف الرسوم الجمركية الأمريكية

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن موعد محادثاته مع الصين بخصوص الرسوم الجمركية.وأوضح أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين ستجري "على الأرجح خلال الساعات الـ24 المقبلة".ويأتي ذلك قبل ساعات من دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها حيز التنفيذ.واعتبارًا من الثلاثاء، ستُضاف رسوم جمركية بنسبة 10 % إلى تلك التي كانت مفروضة في السابق، على كل السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة.كان وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي، أمرا بفرض رسوم جمركية قاسية على الواردات من المكسيك وكندا والصين.وأعلن ترامب حالة الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين.كما أعلن فرض 25% على الواردات من المكسيك وكندا - أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين - باستثناء النفط الكندي الذي سيكون عليه رسم بنسبة 10%.وذكر ترامب أن الرسوم تهدف إلى إجبار الدول على القيام بالمزيد لوقف تدفق مادة الفنتانيل المخدرة إلى الولايات المتحدة.وتابع: ولكنها تتماشى أيضا مع تبني ترامب لإجراءات حمائية لتعزيز التصنيع المحلي وكمصدر لإيرادات الحكومة الاتحادية.