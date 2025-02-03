شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: فرص متميزة بمصر في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد هيئة الاستثمار الكويتية، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

وقال الوزير إن الدولة تستهدف توطين عدد كبير من الصناعات بالسوق المصري، بما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجالات الرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وزير الاستثمار خلال زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة

وأكد «الخطيب» حرص الحكومة على إزالة التحديات التى تواجهها الشركات المستثمرة فى مصر فى كافة المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتواصل مع المستثمرين والشركات الكويتية المستثمرة فى مصر وتذليل العقبات التى تواجهها.

وأشار «الخطيب» إلى أن السوق المصرى يمتلك عدد كبير من الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتى تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكويتية.

أضاف الوزير أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية.

وأوضح «الخطيب» أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات.