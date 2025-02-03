شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يلتقى وفد مجموعة علي الغانم الكويتية لاستعراض مشروعاتها بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مجموعة " علي الغانم" الكويتية ضم فهد على الغانم، ويوسف شاهين الغانم، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، إلى جانب جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض مستهدفات الشركة للتوسع في استمارتها في مصر في مجال الإنشاءات، كما استعرض مشروع إنشاء منتجع سياحي على البحر الأحمر، لافتا إلى أن الشركة تدرس إنشاء مصنع للأنسولين بالتعاون مع شركات أجنبية.

وقال «الخطيب» إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط، كما تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين، وكذا العمل على تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.