شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 3-2-2025 بالبنوك أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين فى منتصف التعاملات بالبنك الأهلى المصرى 50.30 جنيه للشراء و 50.40 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.30 جنيه للشراء و 50.40 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.30 جنيه 50.40 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.30 جنيه للشراء و 50.40 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى منتصف تعاملات البنوك اليوم الإثنين كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.