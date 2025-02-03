محافظ حفر الباطن يدشّن ملتقى التوظيف الافتراضي للتقنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تسلّم صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، التقرير النهائي لمنتدى حفر الباطن للاستثمار، تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية سلمان بن حسن العقيّل، وأعضاء المجلس.

وأشاد سمو محافظ حفر الباطن بالجهود التي تبذلها الغرفة من خلال إقامة منتدى الاستثمار لتسويق الفرص الاستثمارية التي تدعم التنمية في المحافظة، منوهًا بالصدى الإعلامي المتميز الذي عكسه المنتدى على محافظة حفر الباطن.

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