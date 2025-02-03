شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يجمد الرسوم الجمركية لمدة شهر على المكسيك.. وهذا المنتظر والان نبدء بالتفاصيل

تجميد الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية

محادثات بين أمريكا والمكسيك

أمريكا وكندا

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم تجميد الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع المكسيكية لمدة شهر، ونشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الحدود بين البلدين.جاء هذا بعد اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، كما أكد ترامب تجميد الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية لمدة شهر لحين إجراء مفاوضات بين البلدين، قبل ساعات من بدء تطبيقها.وقالت شينباوم، في تدوينة على موقع إكس، إن "المكسيك سوف تعزز حدودها الشمالية بعشرة آلاف فرد من الحرس الوطني بشكل فوري لوقف تهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة لاسيما الفينتانيل".وأضافت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل لوقف تهريب الأسلحة عالية القوة إلى المكسيك".وذكرت شينباوم أن البلدين سوف يواصلان المحادثات بشأن الأمن والتجارة، مشيرة إلى أن "الرسوم الجمركية جُمدت لمدة شهر اعتبارًا من الآن".ووصف ترامب المحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "ودية للغاية"، وقال إنه يتطلع إلى المحادثات القادمة.وقال ترامب إن المحادثات سيرأسها وزراء الخارجية ماركو روبيو والخزانة سكوت بيسينت والتجارة هوارد لوتنيك وممثلون رفيعو المستوى من المكسيك.وأضاف الرئيس الأمريكي "أتطلع إلى المشاركة في تلك المفاوضات، مع الرئيسة شينباوم، ونحن نحاول التوصل إلى اتفاق بين البلدين".وكان ترامب قال في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تحدث صباح اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وسيتحدث معه مرة أخرى الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي.وفي وقت سابق أعلنت كندا والمكسيك، أنهما ستفرضان رسوما جمركية خاصة بهما ردًا على الرسوم التي قرر ترامب فرضها على السلع الواردة من البلدين.