شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 3-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 3-2-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.215 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعربية لاستصلاح الأراضي، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

البورصة تخسر 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.215 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.75%، والعرب على 4.78%، واستحوذت المؤسسات على 19.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 7.2 مليون جنيه، 142.3 ألف جنيه، 79.9 مليون جنيه، 78.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 116.3 مليون جنيه، 49.7 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 29754 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 36956 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13089 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 8445 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11566 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3145 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.11% ليغلق عند مستوى 9534 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1901 نقطة.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 132 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخلين بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 11 مليون سهم، 11664 سهمًا، 225 سهمًا، 502.5 ألف سهم، 20 ألف سهم، 4110 سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 383.4 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المهندس للتأمين عدد 6162 سهم.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والعربية للمحابس، والعربية للصناعات الهندسية، ومجموعة أي أف جي القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 4.1 مليون سهم، 560 ألف سهم، 70 ألف سهم، 12 ألف سهم، 110 آلاف سهم، 65 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومستشفى النزهة الدولي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 250 ألف سه، 123.3 ألف سهم، 430 ألف سهم، على الترتيب.

ليفت سلاب

أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شراء المساهم سماح سليمان السيد سليمان أبو العلا عدد 11 مليون سهم بسعر 0.78 جنيه بقيمة إجمالية 8.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.9701% إلى 6.93%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 110 آلاف سهم خزينة، والثانية 100 ألف سهم خزينة.

أصول

أعلنت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، عن تلقيها عرضًا من شركة أماس للاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن رغبتها في المساهمة في الشركة كمساهم استراتيجي وذلك عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بالقيمة العادلة على أن تكون نسبة مساهمتها بمبلغ 100 مليون جنيه بالاكتتاب بالقيمة العادلة، وسيتم عرض الطلب على مجلس الإدارة في اجتماع يوم الخميس المقبل.