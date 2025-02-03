شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 3-2-2025 أمام الجنيه المصرى.. والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار.



وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين فى منتصف التعاملات بالبنك الأهلى المصرى 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.30 جنيه للشراء و50.40 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.30 جنيه 50.40 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف تعاملات البنوك اليوم الإثنين كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.