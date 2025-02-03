شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم في إيطاليا إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام والان نبدء بالتفاصيل

التضخم في إيطاليا

أسعار المستهلك في إيطاليا

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي، اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في إيطاليا مع بداية العام الجديد إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام.وذكر مكتب الإحصاء أن معدل التضخم سجل خلال يناير الماضي 5ر1% سنويًا، مقابل 3ر1% خلال ديسمبر.جاء ارتفاع معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة الخاضعة لقواعد تسعير بنسبة 8ر27% بعد ارتفاعها في ديسمبر بنسبة 7ر12% فقط.في الوقت نفسه تراجع معدل ارتفاع أسعار منتجات الطاقة الحرة خلال الشهر الماضي إلى 3% مقابل 2ر4% خلال الشهر السابق.كما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما فيها المشروبات الكحولية بنسبة 2% بعد ارتفاعها في الشهر السابق بنسبة 7ر1% سنويًا.وخلال الشهر الماضي، بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبًا مثل الطاقة والأغذية الطازجة 8ر1% وهو نفس مستواه في الشهر السابق.كما ارتفعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0%، على أساس شهري، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 4ر0%.ووفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي، بلغ معدل التضخم في إيطاليا 7ر1% سنويًا مقابل 4ر1% سنويًا في الشهر السابق، في حين بلغ سالب 7ر0% على أساس شهري.