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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تسجل تراجعات.. وترقب لتداعيات الحرب التجارية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في الوقت الذي تتسلط فيه أنظار الأسواق إلى تداعيات الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تراجعت الأسهم الأمريكية مع بدء التعاملات اليوم الاثنين.
وتراجع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 1.7% في تعاملات الصباح ببورصة وول ستريت، بعد تراجع مماثل للأسواق الآسيوية والأوروبية.
وشمل التراجع كل أسواق المال بدءًا من العملات الرقمية المشفرة وحتى البيزو المكسيكي.
ولم يقتصر على أسهم الشركات الأمريكية المتوقع أن تعاني أولا من تداعيات فرض الرسوم الأمريكية على الواردات من كندا والمكسيك والصين.
وقال ترامب إن هذه الرسوم فُرضت على هذه الدول، بسبب إنتاج وتهريب مخدر الفينتانيل إلى الولايات المتحدة إلى جانب تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها.
من جهة أخرى كان إيلون ماسك كشف عن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلًق ترامب:"يجب علينا إغلاقها".
وتراجع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 1.7% في تعاملات الصباح ببورصة وول ستريت، بعد تراجع مماثل للأسواق الآسيوية والأوروبية.
مؤشرات الأسهم الأمريكيةكما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 557 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.1%.
وشمل التراجع كل أسواق المال بدءًا من العملات الرقمية المشفرة وحتى البيزو المكسيكي.
ولم يقتصر على أسهم الشركات الأمريكية المتوقع أن تعاني أولا من تداعيات فرض الرسوم الأمريكية على الواردات من كندا والمكسيك والصين.
قرارات ترامب بفرض الرسوم الجمركيةوقرر دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على أغلب الواردات الأمريكية من كندا والمكسيك، ورسوم بنسبة 10% على الواردات من الصين اعتبارًا من غد الثلاثاء.
وقال ترامب إن هذه الرسوم فُرضت على هذه الدول، بسبب إنتاج وتهريب مخدر الفينتانيل إلى الولايات المتحدة إلى جانب تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها.
من جهة أخرى كان إيلون ماسك كشف عن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلًق ترامب:"يجب علينا إغلاقها".