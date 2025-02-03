شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين باستثناء المقاولات والإنشاءات الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها مواد البناء بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.8%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.8%، وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.4%، ونزل قطاع العقارات بنسبة 1%.

كما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات والتبع بنسبة 0.9%، وهبطت قطاعات التجارة والموزعون، والموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، ثم قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.6%، 0.4%، 0.2%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.6%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.215 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.75%، والعرب على 4.78%، واستحوذت المؤسسات على 19.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 7.2 مليون جنيه، 142.3 ألف جنيه، 79.9 مليون جنيه، 78.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 116.3 مليون جنيه، 49.7 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 29754 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 36956 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13089 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 8445 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11566 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3145 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.11% ليغلق عند مستوى 9534 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1901 نقطة.