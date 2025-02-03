شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-2-2025 فى مصر.. الجرام عيار 21 بـ 3940 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يستخدم الذهب في عدة صناعات وتعد المجوهرات هي الاستخدام الأكثر شيوعًا، حيث يتم خلطه مع معادن أخرى كالنحاس والفضة لمنحه الصلابة المطلوبة، كما يعتبر نوع من أنواع الاستثمار، حيث يتم شراء الذهب على شكل سبائك أو عملات كملاذ آمن ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية.



نقدم لكم آخر التحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، وهي كما يلي:

• عيار 24: 4502,75 جنيه مصري .

• عيار 21 : عيار 3940 جنيها مصريا.

• عيار 18: 3377,25 جنيه مصري.

• عيار 14: 2626,75 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب: 31520 جنيها مصريا.

يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قد تتغير باستمرار بناءً على تقلبات السوق العالمية للحصول على أحدث الأسعار، يُنصح بمتابعة المصادر الموثوقة .

يذكر أن عيارات الذهب يتم تقديرها كما يلي :

• عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، لكنه طري جدًا.

• عيار 22: يحتوي على 91.6% ذهب، والباقي معادن أخرى.

• عيار 21: يحتوي على 87.5% ذهب، ويعد الأكثر استخدامًا في المجوهرات.

• عيار 18: يحتوي على 75% ذهب، والباقي نحاس وفضة، ويستخدم بكثرة في التصاميم الحديثة.