شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية للتنمية» تحصل على ترخيص إنشاء مشروع دجاج لاحم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة الشرقية للتنمية على ترخيص إنشائي لمشروع زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة.وقالت الشركة: إن المشروع يتضمن إنتاج الدجاج اللاحم، بتربية أرضية، وبطاقة إنتاجية 21120000 (صوص / سنة).وأضافت أن مساحة الحظائر الإنتاجية تبلغ 120 ألف م2، فيما يبلغ عدد الحظائر 64 حظيرة.ونوهت بأن مجلس الإدارة يعمل على استكمال باقي الإجراءات اللازمة التي تمكن إدارة الشركة من البدء في تنفيذ المشروع.