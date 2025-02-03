الاقتصاد

ارتفاع أرباح بنك الرياض إلى 9.3 مليار ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح بنك الرياض إلى 9.3 مليار ريال في 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح بنك الرياض إلى 9.3 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح بنك الرياض في عام 2024 بنسبة 15.2% إلى 9.3 مليار ريال، مقارنة بـ8 مليارات ريال في العام 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.

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ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، وصافي دخل المتاجرة، وصافي المكاسب/(خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، ودخل توزيعات الأرباح، قابله جزئيًا انخفاض في دخل العمليات الأخرى.
وأضافت أن الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي يعود لانخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، ومصاريف العمليات الأخرى، ومصاريف الإيجار والمباني، قابله جزئيًا ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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