الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مساهمي «الدواء» عن الربع الثالث من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

توزيع أرباح نقدية على مساهمي «الدواء» عن الربع الثالث من 2024

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2024 م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 53.550 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 85 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.63 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.3%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-08-11 الموافق 2025-02-10، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-08-26 الموافق 2025-02-25.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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