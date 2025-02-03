شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «التنمية الغذائية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التنمية الغذائية فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تمتد لثلاث سنوات، ابتداءً من 17 أبريل 2025م وحتى 16 أبريل 2028 م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-08-04 الموافق 2025-02-03، وتاريخ انتهاء باب الترشح 1446-09-05 الموافق 2025-03-05.
1. يجب أن يتمتع عضو مجلس الإدارة بالكفاءة المهنية والخبرة والمعرفة والمهارات اللازمة، بالإضافة إلى المؤهلات العلمية التي تمكّنه من أداء واجباته بكفاءة ودقة، إلى جانب المساهمة في إدارة وتنمية وحماية أرباح الشركة.
2. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشغل عضوية مجلس الإدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في الوقت نفسه.
3. يجب أن يتمتع عضو مجلس الإدارة بصحة جيدة وألا يعاني من أي مشكلات صحية تمنعه من أداء مهامه ومسؤولياته.
4. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون موظفًا في شركة منافسة أو أن يشارك في أي نشاط يتعارض مع أنشطة الشركة.
5. يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة قد تم عزله أو فصله من مجلس إدارة شركة مساهمة أو أي إدارة أخرى بسبب الإهمال أو سوء الإدارة أو عدم الانتظام في حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه الدائمة.
6. يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة قد أُدين في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-08-04 الموافق 2025-02-03، وتاريخ انتهاء باب الترشح 1446-09-05 الموافق 2025-03-05.
سياسة ومعايير الترشحيجب على المرشح استيفاء جميع متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة كما هو منصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى الالتزام بشروط سياسة الترشيح الخاصة بالشركة، والتي تشمل ما يلي:
1. يجب أن يتمتع عضو مجلس الإدارة بالكفاءة المهنية والخبرة والمعرفة والمهارات اللازمة، بالإضافة إلى المؤهلات العلمية التي تمكّنه من أداء واجباته بكفاءة ودقة، إلى جانب المساهمة في إدارة وتنمية وحماية أرباح الشركة.
2. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشغل عضوية مجلس الإدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في الوقت نفسه.
3. يجب أن يتمتع عضو مجلس الإدارة بصحة جيدة وألا يعاني من أي مشكلات صحية تمنعه من أداء مهامه ومسؤولياته.
4. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون موظفًا في شركة منافسة أو أن يشارك في أي نشاط يتعارض مع أنشطة الشركة.
5. يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة قد تم عزله أو فصله من مجلس إدارة شركة مساهمة أو أي إدارة أخرى بسبب الإهمال أو سوء الإدارة أو عدم الانتظام في حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه الدائمة.
6. يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة قد أُدين في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.