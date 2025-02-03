شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الأول بـ972 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن مدة التمويل 8 سنوات، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر. الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العربية للتعهدات الفنية، اليوم، اتفاقية تسهيلات مصرفية طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع البنك السعودي الأول.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الاتفاقية 972 مليون ريال، لإعادة تمويل قرض الاستحواذ على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان تماشياً مع استراتيجية الشركة لخفض التكاليف التمويلية وزيادة الربحية.وأضافت أن مدة التمويل 8 سنوات، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.