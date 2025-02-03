الاقتصاد

«العربية» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الأول بـ972 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«العربية» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الأول بـ972 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العربية للتعهدات الفنية، اليوم، اتفاقية تسهيلات مصرفية طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع البنك السعودي الأول.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الاتفاقية 972 مليون ريال، لإعادة تمويل قرض الاستحواذ على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان تماشياً مع استراتيجية الشركة لخفض التكاليف التمويلية وزيادة الربحية.
وأضافت أن مدة التمويل 8 سنوات، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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