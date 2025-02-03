شكرا لقرائتكم خبر عن «ثروة»: ترسية مشروع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الثروة البشرية، اليوم، على إشعار ترسية مشروع مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بقيمة إجمالية 4,799,998 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-09-03 الموافق 2025-03-03.
ويهدف المشروع إلى تطوير نضج ممارسات الموارد البشرية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يضمن بيئة عمل متوافقة مع الاستراتيجية العامة، وتحسين تجربة الموظفين، ورفع كفاءة رأس المال البشري وفق أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-09-03 الموافق 2025-03-03.
ويهدف المشروع إلى تطوير نضج ممارسات الموارد البشرية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يضمن بيئة عمل متوافقة مع الاستراتيجية العامة، وتحسين تجربة الموظفين، ورفع كفاءة رأس المال البشري وفق أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية.