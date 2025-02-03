شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 12377 نقطة، وبتداولات بلغت، 6.559 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 272.191 ، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.266 تريليون ريال. انخفاض أسهم 170 شركة انخفضت أسهم 170 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 65، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، متكاملة، وسايكو، والكابلات السعودية، والتعمير، والموارد، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، زجاج، وعلم، والمواساة، وبوان، والأول، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 31056 نقطة، وبتداولات بلغت، 44.086 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو مليون سهم 4.841 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 58.806 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 43 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 37، من بين 110 شركات مدرجة في السوق الموازية.