شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 3-2-2025 مقابل الجنيه بالبنوك.. سجل 50.29 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الإثنين 3-2-2025 أمام الجنيه المصري الآن بالبنوك المصرية، حبث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين فى منتصف التعاملات بالبنك الأهلى المصرى 50.29 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.30 جنيه للشراء و50.40 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.29 جنيه 50.39 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.29 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف تعاملات البنوك اليوم الإثنين كالإتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.29 جنيه للشراء.

50.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.29 جنيه للشراء.

50.39 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.29 جنيه للشراء.

50.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.29 جنيه للشراء.

50.39 جنيه للبيع.