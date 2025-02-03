شكرا لقرائتكم خبر عن 77.34 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

قفزت أسعار النفط اليوم بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين، الأمر الذي يثير مخاوف من أزمة تجارية عالمية واضطراب إمدادات الخام من اثنين من كبار الموردين للولايات المتحدة.

لكن توقعات انخفاض الطلب على الوقود حدت من المكاسب، وصعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2% أو 1.44 دولار إلى 73.97 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع عن 75.18 دولار في وقت سابق من الجلسة،وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 %أو ما يعادل 62 سنتًا إلى 77.34 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأصدر ترامب يوم السبت أمرا بفرض رسوم جمركية على السلع الواردة من المكسيك وكندا والصين، ليشعل بذلك أزمة تجارية قد تقوض النمو العالمي وتؤجج التضخم.

ووفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، كندا والمكسيك هما أهم مصدرين لواردات الخام الأمريكية، ويشكلان معا نحو ربع النفط الذي تحوله المصافي الأمريكية إلى منتجات وقود مثل البنزين ووقود التدفئة.