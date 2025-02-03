شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 3-2-2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ 25.750ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

تشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 34.325 ريال

عيار 22 سجل 31.475 ريال

عيار 21 سجل 30.050 ريال

عيار 18 سجل 25.750 ريال

عيار 14 سجل 20.025 ريال

عيار 12 سجل 17.175 ريال

الاونصة سجلت 1067.825 ريال

الجنيه الذهب سجل 240.325 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2788.85 دولار

وفي الوقت الذي يعاني فيه سوق الأسهم من تشاؤم المستثمرين بشأن تأثير نموذج الذكاء الاصطناعي "DeepSeek"، شهد الذهب ارتفاعًا هادئًا نحو مستويات قياسية جديدة.

اكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.