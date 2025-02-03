شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «ميتا» تسجل أطول سلسلة مكاسب متحدية موجة خسائر «ديب سيك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسهم شركة "ميتا" أطول سلسلة مكاسب يومية لها منذ ما يقرب منذ عقد من الزمان، حيث أضاف تقرير أرباحها الأخير إلى ثقة المستثمرين في إطار استراتيجيتها القائمة على التوسع المستمر في الذكاء الاصطناعي، وفق ما أوردت شبكة بلومبرج الأمريكية. أطول سلسلة ارتفاعات في "ميتا" ارتفع سهم ميتا بنسبة 0.3% يوم الجمعة مرتفعا للجلسة العاشرة على التوالي في أطول موجة صعود منذ فترة 11 يوما منذ سبتمبر 2015.

حققت الشركة الأم لفيسبوك مكاسب بنسبة 13% مسجلة أرقام قياسية ممتدة على مدار واحد، وليمثل ارتفاع يناير زيادة بنسبة 18% كأفضل شهر لميتا. الذكاء الاصطناعي محور الاهتمام الأبرز يعد الذكاء الاصطناعي محور الاهتمام الأبرز حيث يراهن المستثمرون على أن شركة ميتا ستكون المستفيد الأبرز مع انتشار التكنولوجيا بشكل أكبر.

تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي لتحسين استهداف الإعلانات وتعزيز مشاركة المستخدمين.

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قال روبرت بافليك مدير المحفظة الأول في شركة "داكوتا" لإدارة الثروات: "أظهرت ميتا قدرًا كبيرًا من التنفيذ الرائع وهناك الكثير من التفاؤل بشأن مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على مساعدة الشركة".

أضاف بافليك :"يظل مستقبل الإعلان في استهداف جماهير محددة بشكل مباشر عبر استخدام الذكاء الاصطناعي لصالح القيام بذلك وهو ما يساهم في زيادة الزخم والجلبة حول أسهم الشركة". ارتفاع ضخم في قيم الأسهم يأتي التقدم في عام 2025 بعد ارتفاع بنسبة 65% في العام الماضي 2024 فضلاً عن زيادة كبيرة في عام 2023 حيث تضاعفت الأسهم ثلاث مرات تقريبًا.

وفي وقت سابق، توقع الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج وأحد أثرى أثرياء العالم أن يكون عام 2025 "عامًا ذا عناوين كبيرة" للذكاء الاصطناعي.

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اعتبرت وول ستريت أن ذلك يعني تصديق على استراتيجية الذكاء الاصطناعي للشركة فضلاً عن المليارات من الدولارات التي تنفقها على البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي مما يعوض عن توقعات الإيرادات التي كانت مخيبة للآمال بعض الشيء مقارنة بتوقعات مجمل الأعمال بشكل كبير للمحللين. 65 مليار دولار استثمارات ذكاء صناعي جاءت هذه التطورات بعد الإعلان المسبق عن الأرباح بأن ميتا ستستثمر ما يصل إلى 65 مليار دولار في مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في عام 2025.

وفي حين خضع إنفاق الذكاء الاصطناعي للتدقيق في الآونة الأخيرة حيث يتطلع المستثمرون إلى رؤية عائد أكثر وضوحًا على الاستثمار فقد اعتبر المحللون هدف ميتا علامة على الثقة وعدوه شئ إيجابي يعمل على دفع الشركة قدمًا ويعلن نجاحها بعد كبوة تعرضت لها سابقًا أصابتها بالتراجع في وقتها لتستعيد عافيتها بقوة الآن. ميتا و"ديب سيك" نالت خطط واستراتيجيات ميتا مزيد من المراجعة والنقاش بعد ظهور شركة "ديب سيك" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين وطرحها نموذج أرخص وأسهل للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر مشابه لـما أطلقته ميتا.

لكن رغم ذلك لازال الزخم يحيط بقوة بميتا وأعمالها، حيث يتم تداول ميتا عند 26 ضعف الأرباح المتوقعة.