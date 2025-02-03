شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسها التعريفات الجمركية.. 4 عوامل وراء تراجع بيتكوين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت أسواق العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، تقلبات حادة خلال الأيام الأخيرة، إذ سجلت انخفاضًا ملحوظًا بعد فترة من الأداء القوي في أواخر 2024 وبداية 2025.
ويتداول البيتكوين اليوم، عند مستوى 95,620 دولارًا، مسجلًا انخفاضًا يتراوح ما بين 3.7%، و4% خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تراوح سعره بين 91,995 و99,393 دولارًا.
وتأثرت معظم العملات البديلة أيضًا، إذ سجل الإيثريوم تراجعًا بنسبة 2.9% ليصل إلى 4,980 دولارًا، بينما فقدت سولانا حوالي 5.2% من قيمتها خلال اليوم.
وأسهمت عدة عوامل في التراجع الحالي لسوق العملات المشفرة، أبرزها: البيانات الاقتصادية الأمريكية، والسياسات التجارية الأمريكية، وتحركات كبار المستثمرين، والتنظيمات العالمية.
وفي يناير 2025، استمر الاتجاه الصعودي، إذ ارتفع البيتكوين بنسبة 3% ليصل إلى 97,300 دولار.
ومع نهاية الشهر الماضي، بدأ السوق في التراجع تدريجيًا بسبب العوامل الاقتصادية والسياسية المذكورة.
ومع استمرار التذبذب في السوق، يتبع المستثمرون استراتيجيات مختلفة منها: الاحتفاظ بالعملات، والتداول قصير الأجل، وتنويع المحافظ.
المزيد من التراجعات
إذا استمرت الظروف الاقتصادية السلبية، فقد نرى مزيدًا من الانخفاضات، وربما وصول البيتكوين إلى مستويات 85,000 – 90,000 دولار.
ويتداول البيتكوين اليوم، عند مستوى 95,620 دولارًا، مسجلًا انخفاضًا يتراوح ما بين 3.7%، و4% خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تراوح سعره بين 91,995 و99,393 دولارًا.
وتأثرت معظم العملات البديلة أيضًا، إذ سجل الإيثريوم تراجعًا بنسبة 2.9% ليصل إلى 4,980 دولارًا، بينما فقدت سولانا حوالي 5.2% من قيمتها خلال اليوم.
وأسهمت عدة عوامل في التراجع الحالي لسوق العملات المشفرة، أبرزها: البيانات الاقتصادية الأمريكية، والسياسات التجارية الأمريكية، وتحركات كبار المستثمرين، والتنظيمات العالمية.
البيانات الاقتصادية الأمريكيةصدرت تقارير اقتصادية تفيد بارتفاع معدلات التوظيف في الولايات المتحدة، مما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإشارة إلى احتمال تأخير خفض أسعار الفائدة، وهو ما أثر سلبًا على الأصول ذات المخاطر العالية، مثل البيتكوين.
السياسات التجارية الأمريكيةأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على بعض الواردات الصينية ما أدى إلى زيادة التوترات الاقتصادية، وتسبب في موجة بيع كبيرة في أسواق المال، بما في ذلك سوق الكريبتو.
تحركات كبار المستثمرينصفت بعض الحيتان (المستثمرين الكبار) مراكزهم في البيتكوين، مما أدى إلى ضغط بيعي قوي وانخفاض السعر إلى ما دون حاجز 96,000 دولار.
التنظيمات العالميةأعلن الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على منصات تداول العملات المشفرة، مع فرض لوائح جديدة تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بتداول هذه الأصول الرقمية.
أداء العملات المشفرةفي أواخر 2024، تجاوز البيتكوين حاجز 100,000 دولار لأول مرة في تاريخه، مدفوعًا بارتفاع واسع في سوق العملات الرقمية بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية.
وفي يناير 2025، استمر الاتجاه الصعودي، إذ ارتفع البيتكوين بنسبة 3% ليصل إلى 97,300 دولار.
ومع نهاية الشهر الماضي، بدأ السوق في التراجع تدريجيًا بسبب العوامل الاقتصادية والسياسية المذكورة.
ومع استمرار التذبذب في السوق، يتبع المستثمرون استراتيجيات مختلفة منها: الاحتفاظ بالعملات، والتداول قصير الأجل، وتنويع المحافظ.
الاحتفاظ بالعملاتيفضل بعض المستثمرين الاحتفاظ بعملاتهم المشفرة وعدم البيع في فترات الهبوط، خاصة مع التوقعات الإيجابية طويلة المدى.
التداول قصير الأجليستغل المضاربون هذه التقلبات لتحقيق أرباح سريعة من خلال الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع.
تنويع المحافظيلجأ بعض المستثمرين إلى توزيع استثماراتهم بين العملات المشفرة والأصول التقليدية مثل الذهب والأسهم لتقليل المخاطر.
توقعات مستقبليةووفقًا للمحللين، فإن سوق العملات المشفرة قد يشهد مزيدًا من التقلبات في الأشهر المقبلة، تتضمن سيناريوهات محتملة، منها عودة الارتفاع، أو المزيد من التراجع، أو استقرار السوق.
عودة الارتفاعفي حال قرر الاحتياطي الفيدرالي تخفيف السياسة النقدية وبدأ في خفض أسعار الفائدة، قد يشهد البيتكوين انتعاشًا جديدًا.
المزيد من التراجعات
إذا استمرت الظروف الاقتصادية السلبية، فقد نرى مزيدًا من الانخفاضات، وربما وصول البيتكوين إلى مستويات 85,000 – 90,000 دولار.