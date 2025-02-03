شكرا لقرائتكم خبر عن " نقل الكهرباء" توقع عقد مشروع ربط مزارع بني سويف بالشبكة القومية والان مع تفاصيل الخبر

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة الجوهري للمقاولات لتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات والسلك الأرضي لفتح الخط الهوائي المزدوج الدائرة (سمسطا - الفشن) ومدّه بطول 2*29 كم د/خ على محطة محولات مزارع بني سويف جهد 22/66/220 ك.ف.

ويهدف المشروع إلى ربط محطة محولات مزارع بني سويف بالشبكة القومية جهد 66 ك.ف، لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في منطقة مصر الوسطى، بما يعزز من كفاءة واستدامة التيار الكهربائي في المنطقة.

وكانت المهندسة مني رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أكدت أن إجمالي عدد المحطات وصل حتى الآن إلى نحو 780 محطة متنوعة القدرات ما بين جهد 500 و220 و 66، وقالت: "لدينا ربط كهربائي كذلك مع الجانب السعودي ما يعزز قدرات الشبكة وسوف يتم الانتهاء من هذا الربط بنهاية العام الجاري".



