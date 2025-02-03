شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاتيل" سبب رئيسى فى ارتفاع فاتورة الكهرباء.. اعرف أهم الطرق لترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

الكثير من مستخدمى غلاية المياه "الكاتيل" لا يدركون حجم الخسائر المادية التى يتعرضون لها نتيجة ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء والتي يتسبب هذا الجهاز فى ارتفاعها بنسبة كبيرة قد لا تقل قليلا عن جهاز تكييف الهواء، لذلك ينصح باتباع هذه الخطوات البسيطة التي تقلل من استهلاك غلاية المياه للكهرباء فى حالة عدم القدرة على التوقف عن استخدامها وهى كالآتي:



1- اختيار حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية.

2- التنظيف المستمر للغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار يقلل من استهلاك الكهرباء.

3- غلي كمية المياه التي تحتاجها فقط يقلل من الاستهلاك.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.



