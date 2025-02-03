شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية وعربية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وبلغ حجم التداولات 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 29766 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 36989 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 13101 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 8503 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 11628 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 3149 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.5% ليصل إلى مستوى 9595 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

أعلنت البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 155 ألف وثيقة، أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.71 مليون وثيقة بدلا من 2.865 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخلين بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 11 مليون سهم، 11664 سهمًا، 225 سهمًا، 502.5 ألف سهم، 20 ألف سهم، 4110 سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 383.4 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المهندس للتأمين عدد 6162 سهم.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والعربية للمحابس، والعربية للصناعات الهندسية، ومجموعة أي أف جي القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 4.1 مليون سهم، 560 ألف سهم، 70 ألف سهم، 12 ألف سهم، 110 آلاف سهم، 65 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومستشفى النزهة الدولي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 250 ألف سه، 123.3 ألف سهم، 430 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شراء المساهم سماح سليمان السيد سليمان أبو العلا عدد 11 مليون سهم بسعر 0.78 جنيه بقيمة إجمالية 8.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.9701% إلى 6.93%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 110 آلاف سهم خزينة، والثانية 100 ألف سهم خزينة.

في سياق متصل أعلنت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، عن تلقيها عرضًا من شركة أماس للاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن رغبتها في المساهمة في الشركة كمساهم استراتيجي وذلك عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بالقيمة العادلة على أن تكون نسبة مساهمتها بمبلغ 100 مليون جنيه بالاكتتاب بالقيمة العادلة، وسيتم عرض الطلب على مجلس الإدارة في اجتماع يوم الخميس المقبل.