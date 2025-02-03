شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يشارك في مراسم إعلان مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في مراسم فعاليات إعلان مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، والتي افتتحها رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بحضور الدكتور أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، وعدد من الوزراء العراقيين والدكتور بندر فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير أحمد سمير سفير مصر بالعراق والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة السياحة والنقل بجامعة الدول العربية وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالعراق والمستشارين.



شريف فتحى وزير السياحة

وأشاد شريف فتحي بدور بغداد الحضاري في مسيرة الحضارة العربية والإسلامية، معرباً عن سعادته بحضور هذه الفعالية المهمة ومشاركة العراق في هذا الانجاز المتمثل في اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، متمنياً للعراق المزيد من الخير والسلام والازدهار.

كما زار وزير السياحة والآثار متحف العراق القومي بصحبة وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حيث استمع إلى شرح مفصل عن مقتنياته لاسيما تلك التي تم استردادها مؤخراً، والتعرف على الإرث التاريخي والحضاري للعراق.