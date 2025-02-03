شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 3-2-2025.. تعرف على عيار 21 الآن والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، وفقًا لأحدث التحديثات الواردة من سوق الذهب وسط تراجع طفيف تراوح من 10 جنيهات في الجرام الواحد ونحو 80 جنيها في الجنيه الذهب .

وبلغ سعر الذهب عيار 24 مستويات 4457.2 جنيها للجرام، بتراجع نحو 11.5 جنيها في حين سجل عيار 21 نحو 3900 جنيه، بتراجع 10 جنيهات أما عيار 18 فقد بلغ سعره 3342.7 جنيها.

ويُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، خاصة في الأوقات التي تشهد تقلبات في الأسواق المالية وكذلك ساهم الذهب في القيام بدور الملاذ الآمن

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 31200 جنيها بتراجع بلغ نحو 80 جنيها .

وتختلف الأسعار قليلًا من تاجر لآخر حسب تكلفة التصنيع. يُشير الخبراء إلى أن سعر الذهب قد يستمر في الارتفاع بسبب الطلب المتزايد على هذا المعدن الثمين بالرغم من تراجعه الطفيف اليوم .

يُعتبر الذهب استثمارًا طويل الأجل، حيث يمكن أن يوفر فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة ،ويُفضل دائمًا التحقق من الأسعار لدى عدة تجار قبل اتخاذ قرار الشراء.

من الجدير بالذكر أن سعر الذهب يمكن أن يتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في الأسواق العالمية والطلب المحلي. لذلك، يُفضل دائمًا متابعة آخر التحديثات والأسعار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.