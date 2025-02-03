الاقتصاد

استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 3-2-2025

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استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 3-2-2025

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القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 3 -2-2025، استقراره بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك في بداية التعاملات اليوم، سجل فى البنك الأهلى المصرى 161.6 جنيه للشراء، 162.9 للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 3 -2-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

161.6 جنيه للشراء.

162.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.04 جنيه للشراء.

162.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.06 جنيه للشراء.

162.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

160.5 جنيه للشراء.

162.9 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.3 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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