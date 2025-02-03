شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يصدر بطاقة تذكارية بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، التي تعد واحدة من أبرز الشخصيات الفنية في العالم العربي وأهمها، حيث حققت شهرة واسعة واستطاعت أن تحتل مكانة لا مثيل لها فى قلوب الملايين من عشاق الفن والطرب الأصيل؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار بطاقة بريد تذكارية لتوثيق هذا الحدث الهام.

وقالت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن إصدار بطاقة بريد تذكارية بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم يأتي بهدف توثيق الرموز المصرية في مختلف المجالات وتخليد ذكراهم، واعتزازًا بمكانة الفنانة الراحلة التي تركت بصمة لا تُمحى في تاريخ الفن العربي، وفي قلوب الملايين من محبيها في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن تصميم البطاقة التذكارية يأتي بشكل فني يتناسب مع أهمية هذا الحدث، حيث تظهر فيه صورة تجسد واحدة من أكثر لحظات أم كلثوم شهرةً على خشبة المسرح، كما تتميز البطاقة بجودة الطباعة والإخراج.

وجدير بالذكر أن بطاقة مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم سوف تتوفر بمكاتب البريد ابتداءً من 3 فبراير 2025، مع إمكانية شرائها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للبريد لجميع المهتمين بهواية جمع الطوابع، كما تأتي البطاقة بمقاس (7سم في 9سم) متعددة الألوان، مؤمنة ضد التزييف، قيمتها 20 جنيهًا، ومزودة بتقنية الـ QR Code بهدف تحقيق تجربة تفاعلية فريدة لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المزيد من المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة، وللاطلاع على مزيد من إصدارات الطوابع المصرية أو الشراء "أون لاين" يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للطوابع.