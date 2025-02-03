شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل التعاملات مدفوعا بأسهم الشرقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالإثنين، 03 فبراير 2025 10:30 ص
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعا بصعود أسهم الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، وبلتون القابضة، والنساجون الشرقيون للسجاد، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 متساوي الأوزان.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 29963 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 37212 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13180 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 8574 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11722 نقطة.
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