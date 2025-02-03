شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل التعاملات مدفوعا بأسهم الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعا بصعود أسهم الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، وبلتون القابضة، والنساجون الشرقيون للسجاد، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 متساوي الأوزان.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 29963 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 37212 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13180 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 8574 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11722 نقطة.