الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 77.34 دولارًا للبرميل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 77.34 دولارًا للبرميل 1/2
  • ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 77.34 دولارًا للبرميل 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم، متأثرة بفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على كندا والمكسيك والصين، الأمر الذي يثير مخاوف من حرب تجارية واضطراب إمدادات الخام.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتًا، أو 0.8 %، لتبلغ 77.34 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 1.44 دولار، أو 2 %، ليصل إلى 73.97 دولارًا للبرميل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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