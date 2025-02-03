تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 53ر 959 نقطة، أوما يعادل 42ر2 %، ليصل إلى 96ر38612 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 75ر62 نقطة، أو 25ر2 %، ليصل إلى 91ر2725 نقطة.

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