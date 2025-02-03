شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات ترامب ترفع أسعار البن وتعكر صفو محبي القهوة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار القهوة ارتفاعًا جديدًا بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كولومبيا ورغم تراجع التهديد إلا إن السعر ما يزال في ارتفاع، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية. تهديدات ترمب ترفع أسعار القهوة رغم أن التعريفة الجمركية لم تدخل حيز النفاذ إلا إنه مجرد التهديد بها أثار حالة من التوتر والقلق في أسواق القهوة.

تعد كولومبيا ثالث أكبر دولة منتجة للقهوة في العالم بعد البرازيل وفيتنام.

ارتفعت العقود الآجلة للبن المنتج في أمريكا اللاتينية والمتداول في بورصة إنتركونتيننتال من مستوى إغلاق بلغ 3.48 دولار للرطل يوم الجمعة إلى 3.49 دولار للرطل يوم الاثنين بزيادة قدرها 0.5%.

كما ارتفعت العقود الآجلة للبن إلى 3.53 دولار للرطل بزيادة قدرها 1.7%، بينما الأسعار الفعلية للقهوة بلغت أسعار القهوة العالمية مستويات قياسية تتجاوز 3.60 دولارًا في وقت قال فيه التجار إن 70 ٪ -80 ٪ من حصاد بن أرابيكا الحالي في البرازيل قد تم بيعه وأن الصفقات الجديدة بطيئة. وتنتج البرازيل ما يقرب من نصف حبوب أرابيكا في العالم.

وقال دان جاردنر رئيس شركة "ترايد فاسيليتاتيورز" المتخصصة في سلسلة التوريد والتجارة والخدمات اللوجستية :"عندما يهدد ترامب بالرسوم الجمركية تتحل الأمور وتدخل بعدها في حالة من عدم اليقين في نظام التجارة العالمي فتبتعد الأمور عن انضباط مصابة بلوسة من الجنون". ترامب ليس السبب الوحيد في رفع الأسعار لكن ترامب لم يتسبب في ارتفاع أسعار القهوة بمفرده فقد ارتفعت أسعار قهوة أرابيكا بنسبة 13% في ديسمبر بزيادة قدرها 60% على أساس سنوي وفقًا للبنك الدولي.

ارتفعت أسعار القهوة منذ عام 2011 بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت مناطق زراعة القهوة الرئيسية مثل البرازيل وكولومبيا ومن غير المتوقع أن ينتج المحصول القادم في المنطقة غلة أكبر. تأثيرات أسوأ على محبي القهوة قال ريان ديلاني المحلل السوقي عن سوق القهوة العالمي: "لم يحظ السوق بأي استراحة حقيقية لقد تحسن العرض لكنه لا يزال غير كافٍ لتلبية الطلب وهو ما يقول بأن التأثيرات ستكون أسوأ مما كان يعتقد الناس في الأصل".

لاتعد الولايات المتحدة منتجًا للقهوة باستثناء إنتاج محدود في هاواي بينما تستورد الولايات المتحدة معظم قهوتها ويميل المستهلكون الأمريكيون إلى تفضيل القهوة الكولومبية.

اقرأ أيضاً: "لحماية الدولة".. ترامب يجدد تهديده بفرض رسوم على واردات أمريكا صادرات كولومبيا من القهوة استوردت الولايات المتحدة ما قيمته نحو 9 مليارات دولار من القهوة ومنتجات القهوة من مختلف أنحاء العالم العام الماضي دون احتساب شهر ديسمبر.

كانت كولومبيا ثاني أكبر دولة مصدرة للقهوة إلى الولايات المتحدة حيث شحنت ما قيمته 1.4 مليار دولار العام الماضي حتى شهر نوفمبر بينما جاءت البرازيل كأكبر دولة مصدرة. أكبر عملاء البن الكولومبي قال جاردنر إن شركات مثل "ستاربكس" و"نستله" و"كوريج" تحصل على كميات كبيرة من القهوة من كولومبيا ولكنها تحدد الأسعار مسبقًا لذا فإن المستهلكين لا يشعرون غالبًا بزيادات الأسعار على نحو فوري.

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ولكن مع تزايد أعداد المرحلين إلى أمريكا اللاتينية قد يهدد ترامب بفرض رسوم جمركية مرة أخرى وقد أفزع هذا التهديد بالفعل المصدرين والمستوردين بالقدر الكافي ليجعلهم يقوموا بالتحوط ويرفعوا الأسعار. توقعات أسعار القهوة لكن يؤكد المحللون أنه مع أو بدون التهديد بالرسوم الجمركية فإن أسعار القهوة مرتفعة ومن المرجح أن تستمر في الارتفاع.

قال تايلر شيبر الخبير الاقتصادي والأستاذ المساعد في جامعة سانت توماس بولاية مينيسوتا:"القهوة واحدة من العناصر التي شهدت زيادات سريعة على مستوى البيع بالجملة وبالتالي فإن المتاجر تنتظر زيادات في الأسعار".

ومع ذلك، سيكون المحصول القادم أصغر بنسبة 4.4% عن السابق. إنتاج الهند من القهوة أيضاً، من المتوقع أن تنخفض صادرات القهوة من الهند التي تعد خامس أكبر منتج روبوستا في العالم بأكثر من 10 ٪ في عام 2025 بسبب انخفاض الإنتاج.

يعد المزارعين في كل من الهند وفيتنام من أفضل المنتجين في العالم حيث يقومون بوقف مؤقت للبيع تحسباً لتحسن المكاسب بينما تم بيع حوالي 80-90 ٪ من الحصاد الحالي للبن البرازبلي.

كما ارتفعت العقود الآجلة للكوكاو بنسبة 3.3% إلى 11،745 دولارًا للطن بينما وصلت قيمته إلى 9138 جنيهًا للطن في لندن بنسبة 1.6%.