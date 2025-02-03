شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة تداول: وامض تكمل الاستحواذ على ديراكت إف إن بـ220.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، باكتمال متطلبات الجهات التنظيمية وإتمام الصفقة في 3 شعبان 1446هـ (الموافق 2 فبراير 2025م)، وبذلك تكون شركة وامض المالك الوحيد لجميع الحصص في شركة شبكة مباشر المالية (دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة) (دايركت إف إن).

وبذلك تكون حصص شركة وامض في شركة شبكة مباشر المالية (دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة) (دايركت إف إن) زادت من 51% لتصبح 100%.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة آخر التطورات المتعلقة باستحواذ شركتها التابعة شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض" على 49% من كامل الحصص المتبقية من رأس المال المصدر لشركة شبكة مباشر المالية (دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة) (دايركت إف إن) بقيمة 220.5 مليون ريال.ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، باكتمال متطلبات الجهات التنظيمية وإتمام الصفقة في 3 شعبان 1446هـ (الموافق 2 فبراير 2025م)، وبذلك تكون شركة وامض المالك الوحيد لجميع الحصص في شركة شبكة مباشر المالية (دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة) (دايركت إف إن).وبذلك تكون حصص شركة وامض في شركة شبكة مباشر المالية (دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة) (دايركت إف إن) زادت من 51% لتصبح 100%.