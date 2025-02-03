الاقتصاد

مجموعة تداول: وامض تكمل الاستحواذ على ديراكت إف إن بـ220.5 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجموعة تداول: وامض تكمل الاستحواذ على ديراكت إف إن بـ220.5 مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة تداول: وامض تكمل الاستحواذ على ديراكت إف إن بـ220.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة تداول القابضة آخر التطورات المتعلقة باستحواذ شركتها التابعة شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض" على 49% من كامل الحصص المتبقية من رأس المال المصدر لشركة شبكة مباشر المالية (دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة) (دايركت إف إن) بقيمة 220.5 مليون ريال.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، باكتمال متطلبات الجهات التنظيمية وإتمام الصفقة في 3 شعبان 1446هـ (الموافق 2 فبراير 2025م)، وبذلك تكون شركة وامض المالك الوحيد لجميع الحصص في شركة شبكة مباشر المالية (دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة) (دايركت إف إن).
وبذلك تكون حصص شركة وامض في شركة شبكة مباشر المالية (دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة) (دايركت إف إن) زادت من 51% لتصبح 100%.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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