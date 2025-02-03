شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025 فى البحرين.. عيار 21 يسجل 29.600 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 33.825 دينار

عيار 22 سجل 31.025 دينار

عيار 21 سجل 29.600 دينار

عيار 18 سجل 25.375 دينار

عيار 14 سجل 19.725 دينار

عيار 12 سجل 16.925 دينار

الاونصة سجلت 1052.400 دينار.

الجنيه الذهب سجل 236.850 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2798.94 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.