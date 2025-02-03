شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 3 - 2 - 2025 فى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الاثنين 3 - 2 - 2025، فى البنك الأهلى المصرى، ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهى؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترلينى، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.93 جنيه للشراء.

52.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.14 جنيه للشراء.

62.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

161.89 جنيه للشراء.

162.97 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.32 جنيه للشراء.

13.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.64 جنيه للشراء.

13.68 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.73 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.