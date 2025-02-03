شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» تجدد تسهيلات مع السعودي الفرنسي بـ1.64 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الحصول على التمويل 1446-06-14 الموافق 2024-12-15.
وأضافت أن قيمة التمويل 1.645 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل حتى تاريخ 31 يوليو 2025.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: اتفاقية التسهيلات مضمونة بسندات أمر بقيمة التسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل الذمم الدائنة للفواتير، عقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان.
وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، اليوم، ترسية مشروع منافسة الدعم التقني بتجمع الرياض الصحي الثالث بمبلغ إجمالي 126.072 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-10-15 الموافق 2025-04-13.
ويتضمن المشروع تقديم خدمات الدعم التقني والفني للأجهزة والمعدات الطبية بتجمع الرياض الصحي الثالث في 14 موقع لتنفيذ المشروع تشمل عدد 142 مركزا صحيا في منطقة الرياض مع توفير فريق العمل اللازم من مهندسي وفنيي الأجهزة الطبية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الحصول على التمويل 1446-06-14 الموافق 2024-12-15.
وأضافت أن قيمة التمويل 1.645 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل حتى تاريخ 31 يوليو 2025.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: اتفاقية التسهيلات مضمونة بسندات أمر بقيمة التسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل الذمم الدائنة للفواتير، عقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان.
وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، اليوم، ترسية مشروع منافسة الدعم التقني بتجمع الرياض الصحي الثالث بمبلغ إجمالي 126.072 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-10-15 الموافق 2025-04-13.
ويتضمن المشروع تقديم خدمات الدعم التقني والفني للأجهزة والمعدات الطبية بتجمع الرياض الصحي الثالث في 14 موقع لتنفيذ المشروع تشمل عدد 142 مركزا صحيا في منطقة الرياض مع توفير فريق العمل اللازم من مهندسي وفنيي الأجهزة الطبية.