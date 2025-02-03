شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» تجدد تسهيلات مع السعودي الفرنسي بـ1.64 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.