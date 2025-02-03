شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى للتنمية والإعمار» تعتزم إدراج أسهمها في تداول السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد للاستثمار بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية بصفتهم مستشارين ماليين، وشركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية وشركة الإنماء للاستثمار بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار نية الشركة في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع أسهم عادية جديدة تمثل نسبة (9.09٪) من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 2024/12/08م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح (130,786,142) سهم عادي جديد من خلال زيادة رأس مال الشركة (والتي تمثل نسبة 9.09٪ من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها) للاكتتاب العام بتاريخ 2024/12/24م.

وسيحدد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

